Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС насчет обмена заложниками и временным перемирием, упомянув важную роль США в этом обмене.
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