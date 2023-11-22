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Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС

Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС насчет обмена заложниками и временным перемирием, упомянув важную роль США в этом обмене.

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