Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Замочим всех до единого». Покушение на Путина и Белоусова: Кремль может готовить беспрецедентный ответ Украине

«Замочим всех до единого». Покушение на Путина и Белоусова: Кремль может готовить беспрецедентный ответ Украине

Когда глава ГУР Минобороны Украины патентованный террорист Кирилл Буданов (объявленный у нас террористом и экстремистом) заявил о нескольких неудачных попытках покушения на Владимира Путина, наша просвещенная общественность отнеслась к такому демаршу несколько снисходительно.

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