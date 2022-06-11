Илон Маск показал 33 мощнейших двигателя Raptor 2 на космическом корабле Starship

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на своей страничке в социальной сети Twitter опубликовал фотографию, демонстрирующие двигатели Raptor 2, установленные на космическом корабле Starship, который должен в этом году отправиться на орбиту.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на своей страничке в социальной сети Twitter опубликовал фотографию, демонстрирующие двигатели Raptor 2, установленные на космическом корабле Starship, который должен в этом году отправиться на орбиту.
Свежие комментарии