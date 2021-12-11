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"Многое изменилось": Гризманн о вылете "Барселоны" из Лиги чемпионов

"Многое изменилось": Гризманн о вылете "Барселоны" из Лиги чемпионов

Бывший нападающий "Барселоны", а ныне футболист "Атлетико", Антуан Гризманн заявил, что его удивило непопадание каталонского клуба в плей-офф Лиги чемпионов, так как ему долгое время удавалось выходить из группы главного европейского турнира.

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