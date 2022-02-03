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Россия будет привлекать китайские инвестиции при развитии Дальнего Востока

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия намерена активно расширять межрегиональные связи с КНР на Дальнем Востоке и в Сибири, а также привлекать китайские инвестиции и технологии для развития этих территорий.

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