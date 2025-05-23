В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Таиланд депортирован россиянин, разыскиваемый за преступление против половой неприкосновенности

Сегодня в аэропорту города Бангкока представители правоохранительных органов Королевства Таиланд передали российским коллегам разыскиваемого по каналам Интерпола гражданина Российской Федерации, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера.
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