Российские войска поразили украинские логистические центры

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения украинским логистическим центрам. Они попали в перечень объектов, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
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