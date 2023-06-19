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Апгрейд и ремонт ноутбука samsung np300e5c-u06ru

Апгрейд и ремонт ноутбука samsung np300e5c-u06ru

﻿﻿Не знаю с чего начать, может быть поздороваюсь) Всем добрый день, у меня есть старенький ноутбук samsung np300e5c-u06ru купленный в 2012 году и сейчас он почти не работал, с момента включения до запуска браузер и видео, это заняло 10+ минут.

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