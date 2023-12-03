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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

По каким признакам можно узнать, что на человеке порча или сглаз, если имеются недоброжелатели

По каким признакам можно узнать, что на человеке порча или сглаз, если имеются недоброжелатели

По каким признакам можно узнать, что на человеке порча или сглаз, если имеются недоброжелатели Ольга БезродняяОпределение наличия порчи или сглаза на человеке — это нелегкое дело, но есть признаки, которые могут вызвать подозрения, особенно если в окружении есть те, кто мог бы воздействовать через магические практики.

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