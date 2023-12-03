По каким признакам можно узнать, что на человеке порча или сглаз, если имеются недоброжелатели Ольга БезродняяОпределение наличия порчи или сглаза на человеке — это нелегкое дело, но есть признаки, которые могут вызвать подозрения, особенно если в окружении есть те, кто мог бы воздействовать через магические практики.