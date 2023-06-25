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Берланга бросил вызов Головкину: «Я хочу драться с лучшими в мире»

Американский боксер Эдгар Берланга (21-0, 16 КО) после победы единогласным решением судей над ирландцем Джейсоном Куигли (20-3, 14 КО) вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

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