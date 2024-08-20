Анонсирован экшен Kong: Survivor Instinct во вселенной Монстрверс Польский разработчи...

Анонсирован экшен Kong: Survivor Instinct во вселенной МонстрверсПольский разработчик 7LEVELS вместе с Legendary Pictures анонсировали новый приключенческий 2,5D-экшен Kong: Survivor Instinct в известной вселенной Монстрверс (MonsterVerse).
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