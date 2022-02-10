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Спортивный агент Митьков: «С Валиевой сняли временное отстранение, России оставили золото командного турнира. Но WADA может опротестовать это решение»

Спортивный агент Андрей Митьков рассказал о ситуации с возможным положительным допинг-тестом Камилы Валиевой и командным турниром фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

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