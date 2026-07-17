Ларри Джонсон: Линдси Грэм приехал в Вашингтон уже мертвым. Он и в Киеве таким был Западные эксперты опровергают официальную версию смерти сенатора-«ястреба» Алексей Песков На фото: президент Украины Владимир Зеленский и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Фото: Press Service Of The President Of Ukraine/TASS) После официального объяснения Белого дома, что сенатор Линдси Грэм умер дома от «расслоения аорты», связанного с атеросклерозом, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поездка сенатора в Украину и время его возвращения в официально указанные сроки попросту невозможны.