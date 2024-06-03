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Огород, сад, балкон

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Один препарат от всех бед в огороде

Один препарат от всех бед в огороде

Когда высаженная в открытый грунт или в теплицы рассада начинает цвести, необходимо использовать специальные удобрения, которые дадут растениям дополнительный стимул для активного роста, повысят их иммунитет и защитят от таких серьезных болезней как фитофтороз и корневая гниль.

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