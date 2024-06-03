Один препарат от всех бед в огороде

Когда высаженная в открытый грунт или в теплицы рассада начинает цвести, необходимо использовать специальные удобрения, которые дадут растениям дополнительный стимул для активного роста, повысят их иммунитет и защитят от таких серьезных болезней как фитофтороз и корневая гниль.