Жировая болезнь печени повышает риски смертности в два раза

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) встречается почти у каждого третьего взрослого. Многие люди не знают о своем диагнозе, поскольку заболевание может в течение длительного времени не проявляться симптоматически.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии