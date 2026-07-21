Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин из-за незначительной ошибки

Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин из-за незначительной ошибки

Компания Nissan, ушедшая с российского рынка, объявила о масштабной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), она затрагивает 168 149 машин марки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии