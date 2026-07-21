Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин из-за незначительной ошибки

Компания Nissan, ушедшая с российского рынка, объявила о масштабной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), она затрагивает 168 149 машин марки.
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