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Общественная служба новостей

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Джабаров: задержание Дурова противоречит принципам свободы слова в Евросоюзе

Джабаров: задержание Дурова противоречит принципам свободы слова в Евросоюзе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.

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Комментарии
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Eduard
Нет у Европы никакихЗаконов,оеи как им выгодно крутят.Поставляя тонны оружия Украине незаконно,они с наглымвидом судят людей за поцелуй когда-то!
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15 час.
Е Пронина
о какой свободе слова все рассуждают? в ес и сша полицейские режимы и законы их обслуживают,,, Дурову примера Ассанжа не хватило? а Такера Карлссона поперли отовсюду за неугодные репортажи, Маск его приютил,,,
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14 час.

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