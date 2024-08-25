Джабаров: задержание Дурова противоречит принципам свободы слова в Евросоюзе

Нет у Европы никакихЗаконов,оеи как им выгодно крутят.Поставляя тонны оружия Украине незаконно,они с наглымвидом судят людей за поцелуй когда-то!

Е Пронина

о какой свободе слова все рассуждают? в ес и сша полицейские режимы и законы их обслуживают,,, Дурову примера Ассанжа не хватило? а Такера Карлссона поперли отовсюду за неугодные репортажи, Маск его приютил,,,