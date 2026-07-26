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Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГСа

Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГСа

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Минобороны и Росгвардии право получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде.

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