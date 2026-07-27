Профессор Сергеев: КТ и МРТ могут выявить рак еще до появления симптомов

Рак можно выявить до появления симптомов: современные методы лучевой диагностики, такие как компьютерная и магнитно-резонансная томография, достоверно определяют образования, минимальный размер которых составляет около 5 мм, рассказал "Газете.
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