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Объемы грузоперевозок в РФ растут, число происшествий с грузами снижается

Объемы грузоперевозок в РФ растут, число происшествий с грузами снижается

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, включая топливный кризис, в 2026 году объемы автомобильных грузоперевозок в РФ в первом полугодии 2026 года выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – к такому выводу пришли аналитики ГК «САЛАИР».

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