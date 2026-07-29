Объемы грузоперевозок в РФ растут, число происшествий с грузами снижается

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, включая топливный кризис, в 2026 году объемы автомобильных грузоперевозок в РФ в первом полугодии 2026 года выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – к такому выводу пришли аналитики ГК «САЛАИР».