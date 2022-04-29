Данила Поперечный «напал» на Сабурова за молчание о политической позиции: «Какого **** я должен уезжать из своего дома, из страны, которую люблю?!»

Ситуация между российскими и украинскими людьми из мира шоу-бизнеса обостряется с каждым днём. Если ещё вчера артисты сохраняли нейтралитет и пытались переждать случившиеся события в России или Украине, то уже сегодня звезды откровенно высказывают свои позиции и не боятся испортить отношения, если их точки зрения в корне не совпадают.