Popcaketv

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Данила Поперечный «напал» на Сабурова за молчание о политической позиции: «Какого **** я должен уезжать из своего дома, из страны, которую люблю?!»

Данила Поперечный «напал» на Сабурова за молчание о политической позиции: «Какого **** я должен уезжать из своего дома, из страны, которую люблю?!»

Ситуация между российскими и украинскими людьми из мира шоу-бизнеса обостряется с каждым днём. Если ещё вчера артисты сохраняли нейтралитет и пытались переждать случившиеся события в России или Украине, то уже сегодня звезды откровенно высказывают свои позиции и не боятся испортить отношения, если их точки зрения в корне не совпадают.

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