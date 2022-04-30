Капитализацию российского рынка акций сравнили с крупнейшими фондовыми площадками

Московская биржа 29 апреля представила финансовую отчетность по итогам первого квартала, в которой указывалась капитализация фондового рынка российских акций по состоянию на 31 марта 2022 года в размере 47,30 триллиона рублей ($578,63 млрд).
Московская биржа 29 апреля представила финансовую отчетность по итогам первого квартала, в которой указывалась капитализация фондового рынка российских акций по состоянию на 31 марта 2022 года в размере 47,30 триллиона рублей ($578,63 млрд).
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