Председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, депутат Дмитрий Свищёв рассказал, что замена радиаторов отопления в квартире может входить в обязанности управляющей компании, если оборудование относится к общедомовому имуществу.
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