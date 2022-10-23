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«Как девочка описалась»: Михалков возмущен недалекостью Милохина

«Как девочка описалась»: Михалков возмущен недалекостью Милохина

Главный «Бесогон» России Никита Михалков снова огорчен. Лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» недоумевает, как звезды российского шоу-бизнеса не стремятся расти профессионально и повышать свой уровень грамотности, сообщил StarHit.

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