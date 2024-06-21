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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дизайнер Del Walker из Naughty Dog рассказал как студии переделывают красивых персона...

Дизайнер Del Walker из Naughty Dog рассказал как студии переделывают красивых персона...

Дизайнер Del Walker из Naughty Dog рассказал как студии переделывают красивых персонажейНа связь вышел ведущий художник Del Walker, который работал с Naughty Dog, Rocksteady и Respawn – он рассказал о фрустрации последних лет: ни один из красивых женских персонажей, которых тот рисовал, в итоге не доходил… источник#Naughty_Dog.

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