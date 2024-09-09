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СИБУР открывает прием заявок программы социальных инвестиций «Формула хороших дел»

СИБУР открывает прием заявок программы социальных инвестиций «Формула хороших дел»

Эта инициатива осуществляется в сотрудничестве с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и направлена на развитие местной экономики, улучшение инвестиционного климата и решение социальных задач региона.

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