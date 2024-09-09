СИБУР открывает прием заявок программы социальных инвестиций «Формула хороших дел»

Эта инициатива осуществляется в сотрудничестве с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и направлена на развитие местной экономики, улучшение инвестиционного климата и решение социальных задач региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии