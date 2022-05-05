Китай обвинил НАТО в создании "семян конфликтов": Заявление постпреда в ООН

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО в провоцировании войн против независимых государств. Распространение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и "посеяло семена конфликта" - заявил представитель Китая в ходе заседания.