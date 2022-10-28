Андрей Виноградов: Сотрудничество России и Китая будет укрепляться

Отношения Китая и России после ХХ съезда КПК по-прежнему будут развиваться в позитивном ключе. Такую точку зрения высказал главный редактор журнала "Проблемы Дальнего Востока", доктор политических наук Андрей Виноградов (Москва), выступая в ходе форума "Современный Китай: тренды развития в контексте российский интересов", организованном Дискуссионным клубом "Тихоокеанская Россия" (18+, совместный проект Приморского отделения Союза журналистов России и Дальневосточного отделения Российской академии наук), сообщает ИА PrimaMedia.
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