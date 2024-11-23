Грант сам себя не освоит. Украинские чиновники ускоряют процесс переименований до прихода Трампа

Киевская городская администрация приняла решение убрать красную звезду со шпиля исторического дома со звездой в центре Крещатика, а также полностью уничтожить еще 46 других объектов и элементов украшения столицы, «отражающих советские и российские исторические и пропагандистские нарративы».