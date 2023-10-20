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Короткоствольное огнестрельное оружие на букву «С»

Короткоствольное огнестрельное оружие на букву «С»

Револьвер Шено Жозефа А может – системы Франкотта,Лежавший на дне кобуры,Где дверца Абади – ворота,Ворота в другие миры!Считай их, за дверцей Абади:Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

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