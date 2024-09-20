DM: пропал бизнесмен, который мог быть причастен к взорвавшимся в Ливане пейджерам

Норвежский бизнесмен индийского происхождения Ринсон Йоси, являющийся владельцем болгарской фирмы Norta Global, предположительно причастной к поставкам пейджеров в Ливан, пропал в день их массовой детонации, пишет Daily Mail.
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