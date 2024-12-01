ЦЕРН: Российских ученых отстранили от ядерных исследований в странах ЕС

Около 90 ученых сменили институты и продолжили работать с организациейРоссийские ученые потеряли доступ к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя данной европейской организации Арно Марсолье.
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