VOICE: Абрамов сожалеет о разводе с Алсу

Последние новости о семейных неурядицах известной певицы Алсу обсуждают в светских кругах. Согласно слухам, ее супруг Ян Абрамов настаивает на примирении, однако сама Алсу, по-видимому, настроена решительно.
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