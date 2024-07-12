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VOICE: Абрамов сожалеет о разводе с Алсу

VOICE: Абрамов сожалеет о разводе с Алсу

Последние новости о семейных неурядицах известной певицы Алсу обсуждают в светских кругах. Согласно слухам, ее супруг Ян Абрамов настаивает на примирении, однако сама Алсу, по-видимому, настроена решительно.

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