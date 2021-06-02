Спички - не игрушка

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Чья б корова мычала! Россияне возмутились заявлением Байдена накануне встречи с Путиным

Чья б корова мычала! Россияне возмутились заявлением Байдена накануне встречи с Путиным

Американский лидер Джозеф Байден попытался подколоть российское правительство в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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