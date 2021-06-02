Чья б корова мычала! Россияне возмутились заявлением Байдена накануне встречи с Путиным

Американский лидер Джозеф Байден попытался подколоть российское правительство в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Популярные статьи
- «Мир в очередной раз содрогнулся от диктатуры Путина»: ещё один враг — на выход из РФ
- США заявили протестное недовольство в адрес России в связи с "недопустимо жестким прессингом" эсминца "Лабун" в Черном море
- НАТО требует от России прекратить маневры в Средиземном море, поскольку РФ может уничтожить военный флот Запада
Свежие комментарии