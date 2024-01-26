Полянский: Киев закопался в своем вранье по катастрофе Ил-76

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти закопались в своем вранье по ситуации вокруг уничтожения Вооруженными силами Украины самолета Ил-76 Минобороны РФ.
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