Эволюция Талибана*: все познается в сравнении

Движение "Талибан"*, изначально укомплектованное талибами – студентами исламских духовных училищ, по сути, близко к учению Мухаммада Ваххабовича Тамими, в XVIII веке объявившему недопустимым все появившееся после седьмого века, когда проповедовал Мухаммад Абдуллахович Курейшин.