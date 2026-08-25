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Вероника Степанова: «Ведущие спортсменки могут зарабатывать своими результатами деньги достаточные, чтобы не нуждаться ни в каких «добытчиках»

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова заявила, что ведущие спортсменки не нуждаются в обеспеченных партнерах.

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