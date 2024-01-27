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Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

Профсоюз французских фермеров Jeunes Agriculteurs заявил о своих планах организовать полную блокаду Парижа и его пригородов, чтобы таким образом полностью прекратить поставки продовольствия и других товаров во французскую столицу.

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