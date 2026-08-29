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Соглашение о взаимной торговле остаётся в центре вьетнамо-американского диалога 

Соглашение о взаимной торговле остаётся в центре вьетнамо-американского диалога 

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 27–28 августа заместитель премьер-министра Вьетнама Нгуен Ван Тханг в ходе рабочего визита в США подтвердил готовность Ханоя к «открытым и конструктивным» торговым переговорам с администрацией Трампа.

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