Соглашение о взаимной торговле остаётся в центре вьетнамо-американского диалога 

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 27–28 августа заместитель премьер-министра Вьетнама Нгуен Ван Тханг в ходе рабочего визита в США подтвердил готовность Ханоя к «открытым и конструктивным» торговым переговорам с администрацией Трампа.
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