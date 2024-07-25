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Новости Тамбова

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Дмитрий Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram

Дмитрий Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram (принадлежит Meta - запрещённой в России организации) однако он убежден, что в текущих условиях требуются жесткие ограничения.

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