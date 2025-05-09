ВС РФ близки к заходу в Красноармейск

Украинские источники жалуются на ухудшение ситуации вокруг Красноармейска (Покровска). Украинский десантник с позывным «Мучной» обращает внимание, что ВС РФ продвигаются как на левом фланге Красноармейска, так и в направлении города.
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