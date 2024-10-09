В России раскрыли самую дефицитную профессию

Самыми дефицитными частными работниками в России, по мнению большей части граждан, стали слесари. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.
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