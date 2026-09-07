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Русский Днепропетровск

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Смерть под стук колес идет в Россию по «польским коридорам», есть лишь один способ ее остановить

Смерть под стук колес идет в Россию по «польским коридорам», есть лишь один способ ее остановить

Александр Уральский 7 сентября 2026 г., 11:54   Узловые станции «Укрзализниця» во Львове, Ковеле, Ровно давно пора превратить в руины 4 сентября в районе ….

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