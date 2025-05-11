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«Вы там совсем ошалели?» Инсайдеры: американцы разгневали Путина — удар по Киеву отрезвит Вашингтон

«Вы там совсем ошалели?» Инсайдеры: американцы разгневали Путина — удар по Киеву отрезвит Вашингтон

Автор: Анастасия Яланская Кремль категорически не устраивают заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о том, что Москва якобы просит слишком многого на переговорах по Украине, говорят инсайдеры.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Надеюсь пока я читала эту статью уже что либо совершено!
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12 час.
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