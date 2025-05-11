«Вы там совсем ошалели?» Инсайдеры: американцы разгневали Путина — удар по Киеву отрезвит Вашингтон

Автор: Анастасия Яланская Кремль категорически не устраивают заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о том, что Москва якобы просит слишком многого на переговорах по Украине, говорят инсайдеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии