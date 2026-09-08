Сафонов номинирован на приз Яшина. Пономарев: Матвей сырой, здесь больше рекламы. Он даже близко не достиг уровня Акинфеева

Сегодня журнал France Football объявил имена вратарей, номинированных на Приз имени Льва Яшина, «Золотой мяч» для голкиперов.
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