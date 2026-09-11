Почему сведение «Прогресса» с орбиты — это не катастрофа, а триумф инженерии.

По данным на сегодняшний день, вчера, седьмого сентября, завершилась очередная миссия грузового корабля «Прогресс МС-33».
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