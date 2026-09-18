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Кристиан Грэй украл украшение на 2 млн и сдал его в ломбард за 18 тыс. в Москве

Кристиан Грэй украл украшение на 2 млн и сдал его в ломбард за 18 тыс. в Москве

Jordan Strauss/Invision/AP/TASS Тезка главного героя из фильма "50 оттенков серого" украл кольцо за два миллиона из ювелирного магазина в ТЦ "Европейский".

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