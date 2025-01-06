Видео боестолкновений на Курском направлении. На видео поражение украинского танка, атакующего российские позиции в районе Малой Локни.
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Видео боестолкновений на Курском направлении. На видео поражение украинского танка, атакующего российские позиции в районе Малой Локни.
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