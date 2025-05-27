Как спланировать путешествие при помощи ИИ: от мечты до посадки в самолет

Всего несколько лет назад планирование поездки требовало недель подготовки: выбора места назначения, поиска рейсов, планирования маршрутов, бронирования жилья, изучения местных особенностей и, что самое сложное, финансового планирования.
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