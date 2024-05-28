МИД Китая: США не должны вмешиваться в морские споры Пекина и его соседей

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и его соседями. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР по итогам двусторонних консультаций с США по морским вопросам, передает РИА Новости.
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